Група західних союзників у НАТО поспішають завершити обіцянки щодо безпеки для України – Politico

Лідери Альянсу похапцем допрацьовують декларацію про гарантії безпеки для України.

Група західних союзників у НАТО веде "просунуті" і "скажені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі.

Про це повідомляє Politico.

Протягом кількох тижнів Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали це питання з Україною, а також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС та "Великій сімці". Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для всіх країн, готових надати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі варіюються від країни до країни.

Видання зазначає, що ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку Україні.

Україна хоче якомога швидше вступити в НАТО, що дасть їй доступ до знаменитої статті 5 альянсу - напад на одного є нападом на всіх. Але багато союзників усередині альянсу загалом згодні з тим, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни, як мінімум.

Тому найбільші держави альянсу працюють над тим, які тимчасові безпекові зобов'язання вони можуть дати Україні. Однак ця точка зору не є універсальною: країни східного флангу НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до вступу, навіть попри бойові дії, що тривають.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні та Брюсселі, які говорили на умовах анонімності через делікатність обговорень, мета західних держав полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму "парасольки" на щорічному саміті НАТО.

"Триває обговорення; воно досить просунуте, фактично дуже просунуте, і ми дуже сподіваємося, що воно може бути завершене до кінця саміту", - сказав французький чиновник.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши, що наразі тривають "шалені переговори в останню хвилину" щодо того, "який вигляд це має мати".

Саміт Альянсу в наступному може стати вирішальним на шляху до вступу України.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).