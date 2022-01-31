Групу осіб, які планували масові заворушення, затримали в Києві

Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях

У Києві затримали групу людей, які планували масові заворушення в столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише Інтерфакс-Україна.

"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розхитати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок на брифінгу а Києві.

Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях.

"30 січня... затримано осіб, які готували акції та мітинги біля Офісу президента, під час яких планувалися жорсткі протистояння, зокрема з правоохоронцями", - розповів, у свою чергу, глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"5 тисяч осіб планувалося використати біля Офісу президента сьогодні ... Створити картинку, розхитати ситуацію", - додав він.

Глава Нацполіції повідомив, що учасники групи отримали понад 1 млн грн на підготовку акції, в понеділок о 9 ранку мала бути подана заявка на участь 50 осіб в акції. "Вони розраховували, що ми не встигнемо зібрати достатню кількість поліції (для забезпечення правопорядку), - сказав Клименко.

"Стикаємося з технологією сакральної жертви... Головною метою мала стати дестабілізація ситуації", - розповів він.

"Організатора та його помічника затримали, їм інкримінується замах на масові заворушення... Вони громадяни України... Ми ще на шляху встановлення замовників і бенефіціарів", - повідомив глава Нацполіції.

Монастирський уточнив, що встановлюється зв'язок затриманих організаторів зі спецслужбами РФ.

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