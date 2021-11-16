Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Грузія оголосила склад на матч з баскетболістами України

Головний тренер збірної Грузії Іліас Зурос назвав розширений склад із 18-ти баскетболістів, які прибудуть до розташування збірної для підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу-2023 у листопаді.
Грузія оголосила склад на матч з баскетболістами України Фото: fbu.ua.
Як повідомляє пресслужба ФБУ, 26 листопада збірна Грузії прийме Україну, а за три дні зіграє на виїзді з Іспанією, передає Укрінформ.
 
У збірній Грузії шість легіонерів, серед яких лідери команди Георгій Шермадіні з «Тенерифе» та Торніке Шенгелія з ЦСКА, а також натуралізований американець Тед Макфадден, який грає в "Мурсії". Приїдуть також до команди Бека Бурджанадзе і Александр Пхевадзе, які грають в Іспанії, та Георгій Турдзіладзе, що виступає у Франції.
 
Команда  розпочне тренування 20 листопада у Тбілісі.
 
Заявка чоловічої збірної Грузії з баскетболу:
 
захисники - Гіві Бакрадзе, Мераб Боколішвілі, Кахабер Джінтчарадзе, Лука Мазіашвілі, Тед Макфадден, Отар Пхакадзе, Дуда Санадзе, Георгій Цинцадзе;
 
центрові - Георгій Корсантія, Георгій Шермадіні, Георгій Турдзіладзе, Георгій Твалабеїшвілі;
 
форварди - Бека Бекаурі, Михайло Берішвілі, Бека Бурджанадзе, Ніка Чечелашвілі, Ніколоз Гапріндашвілі, Ілля Лондарідзе, Александр Пхевадзе, Торніке Шенгелія.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2021 17:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.