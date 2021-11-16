СПОРТ НОВИНИГоловний тренер збірної Грузії Іліас Зурос назвав розширений склад із 18-ти баскетболістів, які прибудуть до розташування збірної для підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу-2023 у листопаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузія оголосила склад на матч з баскетболістами України
Фото: fbu.ua.
Як повідомляє пресслужба ФБУ, 26 листопада збірна Грузії прийме Україну, а за три дні зіграє на виїзді з Іспанією, передає Укрінформ.
У збірній Грузії шість легіонерів, серед яких лідери команди Георгій Шермадіні з «Тенерифе» та Торніке Шенгелія з ЦСКА, а також натуралізований американець Тед Макфадден, який грає в "Мурсії". Приїдуть також до команди Бека Бурджанадзе і Александр Пхевадзе, які грають в Іспанії, та Георгій Турдзіладзе, що виступає у Франції.
Команда розпочне тренування 20 листопада у Тбілісі.
Заявка чоловічої збірної Грузії з баскетболу:
захисники - Гіві Бакрадзе, Мераб Боколішвілі, Кахабер Джінтчарадзе, Лука Мазіашвілі, Тед Макфадден, Отар Пхакадзе, Дуда Санадзе, Георгій Цинцадзе;
центрові - Георгій Корсантія, Георгій Шермадіні, Георгій Турдзіладзе, Георгій Твалабеїшвілі;
форварди - Бека Бекаурі, Михайло Берішвілі, Бека Бурджанадзе, Ніка Чечелашвілі, Ніколоз Гапріндашвілі, Ілля Лондарідзе, Александр Пхевадзе, Торніке Шенгелія.
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