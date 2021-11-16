Грузія оголосила склад на матч з баскетболістами України

Головний тренер збірної Грузії Іліас Зурос назвав розширений склад із 18-ти баскетболістів, які прибудуть до розташування збірної для підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу-2023 у листопаді.

Фото: fbu.ua.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, 26 листопада збірна Грузії прийме Україну, а за три дні зіграє на виїзді з Іспанією, передає Укрінформ. У збірній Грузії шість легіонерів, серед яких лідери команди Георгій Шермадіні з «Тенерифе» та Торніке Шенгелія з ЦСКА, а також натуралізований американець Тед Макфадден, який грає в "Мурсії". Приїдуть також до команди Бека Бурджанадзе і Александр Пхевадзе, які грають в Іспанії, та Георгій Турдзіладзе, що виступає у Франції. Команда розпочне тренування 20 листопада у Тбілісі. Заявка чоловічої збірної Грузії з баскетболу: захисники - Гіві Бакрадзе, Мераб Боколішвілі, Кахабер Джінтчарадзе, Лука Мазіашвілі, Тед Макфадден, Отар Пхакадзе, Дуда Санадзе, Георгій Цинцадзе; центрові - Георгій Корсантія, Георгій Шермадіні, Георгій Турдзіладзе, Георгій Твалабеїшвілі; форварди - Бека Бекаурі, Михайло Берішвілі, Бека Бурджанадзе, Ніка Чечелашвілі, Ніколоз Гапріндашвілі, Ілля Лондарідзе, Александр Пхевадзе, Торніке Шенгелія. Читайте також: Кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона

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