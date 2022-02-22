Грузія засуджує визнання Росією псевдореспублік "Л/ДНР"

Грузія стоїть поряд із вами, Президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність України і мир

Грузія підтримує територіальну цілісність України та рішуче засуджує рішення про визнання Росією псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

Про це написала у Твіттері президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, Росія повторює сценарій, який призвів до окупації 20% Грузії.

«Грузія стоїть поряд із вами, Президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність України і мир», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.

Водночас він звинуватив Київ в ескалації ситуації в ОРДЛО, заявивши, що буцімто Росія зробила все, аби зберегти територіальну цілісність України. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка нібито діє агресивно.

Низка країн рішуче засудили рішення Путіна.

Президент США Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв'язку із зусиллями Росії, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.