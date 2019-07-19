Грузинський суд звільнив українку, яку підозрюють у торгівлі дітьми, в залі суду
Як повідомив журналістів її грузинський адвокат Зураб Тодуа, його підзахисна вже покинула пенітенціарну установу, інформує LB.ua.
"Прокуратура вирішила клопотати про звільнення Сусляк, щоб уникнути відповідальності", - вважає адвокат.
Тодуа вважає, що прокуратура не змогла зібрати вагомі докази провини українки, тому слідче відомство вирішило передати українській прокуратурі всі матеріали для подальшого розслідування. Сама Сусляк вважає, що справу проти неї сфабрикували.
"Моя справа повністю сфальсифікована, і я знаю, хто це зробив. Я співпрацювала зі слідством, мене вмовляли визнати провину, користуючись моїм незнанням грузинського законодавства, говорили, що мені нічого не загрожує. Тепер я розумію, що мене намагалися загнати в кут", - заявила Юлія Сусляк після того, як покинула СІЗО.
Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.
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