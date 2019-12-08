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Грузинський телеканал Руставі-2, журналіст якого облаяв Путіна в прямому ефірі, виставлений на продаж

За даними Халваші, який вступив у права власника грузинського телеканалу в липні, борг Руставі-2 становить 70 млн ларі (понад $24 млн)
Власник грузинського телеканалу Руставі-2 бізнесмен Кібар Халваші вирішив продати його через накопичені колишнім керівництвом борги.
Грузинський телеканал Руставі-2, журналіст якого облаяв Путіна в прямому ефірі, виставлений на продаж Фото: Скріншот відео

Халваші підкреслив, що компанія буде продана за правилом прозорого конкурсу тому, хто заплатить найвищу ціну, повідомляє "Громадське".

"На жаль, мої фінансові можливості недостатні для того, щоб вивести телекомпанію з глибокої фінансової кризи, тому я прийняв рішення про продаж телекомпанії і готовий до переговорів із будь-якою зацікавленою особою", - зазначив бізнесмен.

Водночас, він додав, що єдиний, із ким не буде переговорів, - Михеіл Саакашвілі.

За даними Халваші, який вступив у права власника грузинського телеканалу в липні, борг Руставі-2 становить 70 млн ларі (понад $24 млн), майже третина якого (27 млн ларі) - заборгованість перед державою.

Кібар Халваші підкреслив, що компанія знаходиться в катастрофічному стані і "заборгувала практично всім, починаючи від водорозподільної компанії і закінчуючи американською компанією, яка проводить екзит-поли".

Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми "P.S." Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.

МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну "витівку" з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.

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