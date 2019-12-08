Грузинський телеканал Руставі-2, журналіст якого облаяв Путіна в прямому ефірі, виставлений на продаж
Халваші підкреслив, що компанія буде продана за правилом прозорого конкурсу тому, хто заплатить найвищу ціну, повідомляє "Громадське".
"На жаль, мої фінансові можливості недостатні для того, щоб вивести телекомпанію з глибокої фінансової кризи, тому я прийняв рішення про продаж телекомпанії і готовий до переговорів із будь-якою зацікавленою особою", - зазначив бізнесмен.
Водночас, він додав, що єдиний, із ким не буде переговорів, - Михеіл Саакашвілі.
За даними Халваші, який вступив у права власника грузинського телеканалу в липні, борг Руставі-2 становить 70 млн ларі (понад $24 млн), майже третина якого (27 млн ларі) - заборгованість перед державою.
Кібар Халваші підкреслив, що компанія знаходиться в катастрофічному стані і "заборгувала практично всім, починаючи від водорозподільної компанії і закінчуючи американською компанією, яка проводить екзит-поли".
Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми "P.S." Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.
МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну "витівку" з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.
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