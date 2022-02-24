ПОЛІТИКА НОВИНИЕкспрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Захід до рішучих військових дій на допомогу Україні, за її словами, санкції Путіна не зупинять.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грибаускайте: Путіна треба зупиняти не санкціями, а на полі бою
"Загрози ізоляції та введення санкцій агресора не зупинили і не зупинять"
Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте Фото: З вільних джерел
Про це Грибаускайте написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".
"Загрози ізоляції та введення санкцій агресора не зупинили і не зупинять. Санкції тільки - це пізнє покарання. Військовий злочин можна зупинити тільки на полі бою. Тому досить трясти повітря порожніми розмовами, приймайте рішучі дії", - написала вона.
Як повідомлялося, у четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити "пекельні санкції" проти РФ.
Очікується, що новий транш санкцій у четвер оголосить президент США Джо Байден.
Нагадаємо, що ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій", які схвалюватимуть у четвер
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