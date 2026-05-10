Григорій Козловський і "Рух" переписують юнацький футбол України: двічі чемпіони, один сезон

10 травня 2026, 15:30
Сезон ще не завершено, а Академія футбольного клубу "Рух" вже має два комплекти золотих медалей Про ліги НЛМ — "Рух" U-16 та "Рух" U-14 достроково здобули чемпіонські титули.

Засновник ФК та Академії «Рух» Григорій Козловський особисто привітав юних футболістів з визначними досягненнями і поділився своїми думками про успіх Академії.

«Рух» U-16: другий рік поспіль — найсильніша Академія України

Команда хлопців 2010 року народження знову отримала свою перевагу над суперниками. Григорій Козловський підкреслив, що успіх колективу не обмежується лише внутрішніми змаганнями: «Другий рік поспіль хлопці 2010 року стають чемпіонами, підтвердивши статус «Руху» як топової Академії в Україні. «Рух» U-16 тішив не лише класними результатами, а й цікавою та не за віком зрілої гри».

Показово, що про рівень цих футболістів свідчать і виступи на рівнях УПЛ — Олег Дзюринець став наймолодшим дебютантом в історії клубу. Восьмеро представників команди Назара Савицького та Сергія Хижого вирушають на найближчі матчі юнацької збірної України.

Григорій Козловський високо оцінив роботу вихованців: «Золоті нагороди, перемоги на міжнародних турнірах, успішні дуелі з грандами світового рівня — все це вкотре доводить, що для вас немає нічого неможливого! Тож працюємо не тільки на благо «Руху», а й на благо всього вітчизняного футболу».

У підсумку, що в березні цього року «Рух» U-16 гучно повідомив про себе на Німеччині, перемігши однолітків з мюнхенської «Баварії» з рахунком 2:0.

«Рух» U-14: важкий старт і золотий фінал

Для наймолодших чемпіонів — хлопців 2012 року народження — шлях до золота був непростим: команда дебютувала на всеукраїнському рівні і на старті сезону зіштовхнулась зі значними труднощами. Проте тренери Андрій Даньків та Ігор Дуць зуміли переломити спокій.

«Ці золоті медалі у Пролізі НЛМ не тільки про успішні результати, а й про титанічну роботу та бійцівський характер. Ви добре почали, а тепер слід втримати задану планку! Тільки щоденна праця та самовдосконалення зроблять з вас професійних футболістів», — звернувся до вихованців Григорій Козловський.

Попереду — нові виклики

Сезон ще не завершено, і «Рух» U-15 та «Рух» U-17 мають шанс отримати медальну скарбничку Академії. Григорій Козловський підтримав усіх вихованців та зазначив, що незалежно від результатів всі вихованці — переможці. Він додав, що вірить у хлопців, знає можливості та  вболіває за кожного гравця.

Академія футбольного клубу «Рух», яку заснував Григорій Петрович Козловський, впевнено підтверджує статус кузні талантів європейського рівня — і нинішній сезон став черговим тому доказом.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється