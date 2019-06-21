Гриневич не пустили у школу у Львові, в якій вона працювала вчителькою біології

Міністра освіти України Лілію Гриневич не пустили у львівську школу №7, де вона працювала вчителькою біології наприкінці 80-х - на початку 90-х років.

"Чиновниця з управління освіти вимагала написати лист і отримати дозвіл міського голови", - повідомила Гриневич яка зараз балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Українська стратегія", на своїй сторінці у Facebook.

Вона стверджує, що хотіла зустрітися там із тренерами Нової української школи і перевірити впровадження реформи.

Нагадаємо, що Лілія Гриневич обіймає посаду міністра з квітня 2016 року.