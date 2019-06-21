ПОЛІТИКА НОВИНИМіністра освіти України Лілію Гриневич не пустили у львівську школу №7, де вона працювала вчителькою біології наприкінці 80-х - на початку 90-х років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гриневич не пустили у школу у Львові, в якій вона працювала вчителькою біології
Міністерка бере участь у передвиборній кампанії
Лілія Гриневич. Фото: depo.ua
"Чиновниця з управління освіти вимагала написати лист і отримати дозвіл міського голови", - повідомила Гриневич яка зараз балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Українська стратегія", на своїй сторінці у Facebook.
Вона стверджує, що хотіла зустрітися там із тренерами Нової української школи і перевірити впровадження реформи.
Нагадаємо, що Лілія Гриневич обіймає посаду міністра з квітня 2016 року.
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21 06 2019 13:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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