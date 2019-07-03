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Гриценко програв суд Порошенку щодо порушень під час агітації

Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка
Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації.
Гриценко програв суд Порошенку щодо порушень під час агітації Фото: gettyimages.com

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщеної на офіційному сайті президента.

Відповідно, суд відмовив позивачеві і в тому, щоб зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборну, на його думку, агітацію з його виборчого фонду.

Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подано апеляцію до Верховного Суду.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко подав у суд проти чинного глави держави, кандидата у президенти Петра Порошенка про порушення при веденні передвиборчої агітації. Суд призначив розгляд позову на 7 березня.

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07 03 2019 19:56
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