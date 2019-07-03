Гриценко програв суд Порошенку щодо порушень під час агітації
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.
Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщеної на офіційному сайті президента.
Відповідно, суд відмовив позивачеві і в тому, щоб зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборну, на його думку, агітацію з його виборчого фонду.
Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подано апеляцію до Верховного Суду.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко подав у суд проти чинного глави держави, кандидата у президенти Петра Порошенка про порушення при веденні передвиборчої агітації. Суд призначив розгляд позову на 7 березня.
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