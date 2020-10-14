Грицик малий пролетів понад 12 тисяч кілометрів без зупинки і встановив новий світовий рекорд
Про це член Global Flyway Network Джес Конклін розповів The Guardian, повідомляє "Громадське".
За словами науковця, грицик малий вилетів із Аляски 16 вересня й прибув у бухту неподалік новозеландського міста Окленд 27 вересня. Птаха піймали наприкінці 2019 року; на його лапку тоді почепили 5-грамовий приймач, який передавав дані про місцеперебування птаха на супутник.
Як показали супутникові дані, грицик малий подолав загалом 12 854 кілометри, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину. За словами Конкліна, реально птах пролетів десь 12 200 кілометрів (різниця — через неточності вимірювання), але це все одно новий рекорд.
Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році: тоді птах пролетів 11 680 кілометрів.
Як птахам вдається так далеко літати?
Насправді ми ще до кінця не знаємо, як. За словами Джеса Конкліна, птахи мають якусь здатність орієнтуватися на земній поверхні, але як саме це працює — пояснити науковці поки не можуть.
Самці грициків малих важать у середньому від 190 до 400 грамів. Перед затяжними польотами вони можуть ставати удвічі більшими за розміром, але при цьому розмір їхніх внутрішніх органів зменшується — аби легше було летіти.
Грицики малі мігрують через океан, де можливості зупинитися й перепочити просто немає. Вважається, що під час своїх перельотів вони навіть не сплять, а більшість часу махають крилами.
«Будова їхнього тіла — наче реактивний літак: довгі, загострені крила і дуже обтічне тільце, що робить їх украй "аеродинамічними"», — пояснює Конклін.
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