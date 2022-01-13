Гривня на торгах стрімко ослабла до долара та євро На "чорному" ринку долар торгується за 27,85 – 27,96 гривні, євро – 31,75 – 31,95 гривні

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Finance.ua. На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими: Долар США – 27,85 – 27,87 гривні; Євро – 31,95 – 31,97 гривні. На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70 – 27,95 гривні. Євро купують за 31,53 гривні, продають за 31,96 гривні. На "чорному" ринку долар торгується за 27,85 – 27,96 гривні, євро – 31,75 – 31,95 гривні. Нагадуємо: 13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні. Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок встановивши його на 13 січня на рівні 27,71 гривні.

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