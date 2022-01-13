БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня на торгах стрімко ослабла до долара та євро
На "чорному" ринку долар торгується за 27,85 – 27,96 гривні, євро – 31,75 – 31,95 гривні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,85 – 27,87 гривні;
Євро – 31,95 – 31,97 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70 – 27,95 гривні. Євро купують за 31,53 гривні, продають за 31,96 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,85 – 27,96 гривні, євро – 31,75 – 31,95 гривні.
Нагадуємо:
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок встановивши його на 13 січня на рівні 27,71 гривні.
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13 01 2022 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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