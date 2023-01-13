Гумор рятує світ: на Вінниччині відзначили переможців Всеукраїнської літературної гумористичної премії

Переможці отримали дипломи та грошові премії.

Сьогодні на Вінниччині відзначили переможців Всеукраїнської літературної премії імені Степана Руданського, яку присуджують за кращі гумористичні та сатиричні твори, повідомляє Вінницька обласна рада.

"13 січня під час засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту відбулося урочисте нагородження лауреатів щорічної Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського", – йдеться у повідомленні.

Лауреатами премії за 2022 рік стали журналіст і письменник Василь Рудик (Київ) за сатиричний роман "Слуга народу", член асоціації діячів естрадного мистецтва України та Вінницького куреня гумористів Віталій Кирницький за аудіоальбом сатири та гумору "Кому чого бракує" і керівниця аматорського гумористичного дуету "Королеви гумору" філії "СБК села Гордіївка" Тростянецького ЦКД за авторські гумористичні відеосюжети.

Переможці отримали дипломи та грошові премії.

Літературна премія імені Степана Руданського заснована 1994 року, статусу всеукраїнської набула у 2006 році. Її засновували з метою продовження національних традицій сатири і гумору, заохочення літераторів до написання високохудожніх творів цих жанрів, наукових та критичних праць про життєвий і творчий шлях класика вітчизняної літератури ХІХ століття Степана Руданського. Наразі цю премію отримали вже 55 гумористів.