ГУР Міноборони України повідомляє про нарощування боєздатності російських військ в ОРДЛО
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише "Інтерфакс-Україна".
"22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.
У ньому уточнюється, що проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ щодо підготовки чергових фейкових матеріалів із дискредитації підрозділів об'єднаних сил.
Нагадаємо, що Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.
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