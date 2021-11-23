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ГУР Міноборони України повідомляє про нарощування боєздатності російських військ в ОРДЛО

Командування Збройних сил РФ нарощує боєздатність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
ГУР Міноборони України повідомляє про нарощування боєздатності російських військ в ОРДЛО Фото: unian.net

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише "Інтерфакс-Україна".

"22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

У ньому уточнюється, що проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ щодо підготовки чергових фейкових матеріалів із дискредитації підрозділів об'єднаних сил.

Нагадаємо, що Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.

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23 11 2021 17:19
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