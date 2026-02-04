ГУР оприлюднило дані про 15 російських спортсменів, які підтримують війну проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 15 російських спортсменів, які, попри відкриту підтримку війни та службу у силових структурах рф, претендують на участь у міжнародних змаганнях.

Йдеться, зокрема, про чинних військовослужбовців росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії рф (ЦСКА) та спортивного товариства "Динамо", які відвідували тимчасово окуповані території України та фактично представляють на міжнародній спортивній арені збройні сили країни-агресора.

У ГУР наголошують, що підрозділи росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські війська, які воюють в Україні, спеціальною технікою, FPV-дронами, генераторами, а також проводить мілітаризоване "виховання" молоді й просуває воєнні наративи за кордоном.

Спортивні клуби "Динамо", своєю чергою, традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ та держбезпеки рф.

Серед фігурантів, інформацію про яких оприлюднено:

Алєксандра Саютіна, Дар’я Нєпряєва, Савєлій Коростєльов — члени збірних команд рф, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;



Андрєй Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу "Динамо", який проводить спортивні заходи на тимчасово окупованих територіях України;



Юрій Бородавко та інші лижники збірної рф — діючі військовослужбовці росгвардії, представники ЦСКА та "Динамо", причетні до відвідування ТОТ Криму.

У розвідці підкреслюють, що росія системно використовує міжнародний спорт як інструмент "м’якої сили" — для поширення пропаганди, виправдання неспровокованої агресії та легалізації окупації українських територій. У зв’язку з цим зазначені спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, навіть під так званим «нейтральним» статусом.

ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту наголошують, що й надалі продовжуватимуть системну роботу з викриття та блокування агентів впливу рф на міжнародній арені.