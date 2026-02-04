Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР оприлюднило дані про 15 російських спортсменів, які підтримують війну проти України

04 лютого 2026, 15:07
ГУР оприлюднило дані про 15 російських спортсменів, які підтримують війну проти України
кремль використовує міжнародний спорт як інструмент поширення пропаганди.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 15 російських спортсменів, які, попри відкриту підтримку війни та службу у силових структурах рф, претендують на участь у міжнародних змаганнях.
 
Про це повідомляє ГУР МОУ.
 
Йдеться, зокрема, про чинних військовослужбовців росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії рф (ЦСКА) та спортивного товариства "Динамо", які відвідували тимчасово окуповані території України та фактично представляють на міжнародній спортивній арені збройні сили країни-агресора.
 
У ГУР наголошують, що підрозділи росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські війська, які воюють в Україні, спеціальною технікою, FPV-дронами, генераторами, а також проводить мілітаризоване "виховання" молоді й просуває воєнні наративи за кордоном.
 
Спортивні клуби "Динамо", своєю чергою, традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ та держбезпеки рф.
 
Серед фігурантів, інформацію про яких оприлюднено:
  • Алєксандра Саютіна, Дар’я Нєпряєва, Савєлій Коростєльов — члени збірних команд рф, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;
  •  
  • Андрєй Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу "Динамо", який проводить спортивні заходи на тимчасово окупованих територіях України;
  •  
  • Юрій Бородавко та інші лижники збірної рф — діючі військовослужбовці росгвардії, представники ЦСКА та "Динамо", причетні до відвідування ТОТ Криму.
 
У розвідці підкреслюють, що росія системно використовує міжнародний спорт як інструмент "м’якої сили" — для поширення пропаганди, виправдання неспровокованої агресії та легалізації окупації українських територій. У зв’язку з цим зазначені спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, навіть під так званим «нейтральним» статусом.
 
ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту наголошують, що й надалі продовжуватимуть системну роботу з викриття та блокування агентів впливу рф на міжнародній арені.

 

війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється