У ГУР розповіли, скільки ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69 є у росії

Цю зброю ворог активно застосовує проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підрахувало орієнтовні запаси в росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. Крім того, стала відома динаміка їхнього виробництва.

Про це пише "АрміяInform" із посиланням на ГУР МО.

За підрахунками ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС рф перебувають близько: