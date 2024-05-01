У ГУР розповіли, скільки ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69 є у росії
01 травня 2024, 20:51
Цю зброю ворог активно застосовує проти України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підрахувало орієнтовні запаси в росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. Крім того, стала відома динаміка їхнього виробництва.
Про це пише "АрміяInform" із посиланням на ГУР МО.
За підрахунками ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС рф перебувають близько:
- 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць;
- 400 одиниць крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М", темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць;
- 270 одиниць крилатих ракет 3М-14 "Калібр", темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць;
- 45 одиниць керованих авіаційних ракет Х-69, темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.