ГУР у Криму знищило 2 літаки Ан-26 і вразило російські РЛС (відео)
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час операції в тимчасово окупованому Криму знищили два російські військово-транспортні літаки Ан-26, а також уразили важливі об'єкти ворожої радіолокаційної інфраструктури.
Про це повідомляє ГУР МОУ на Facebook-сторінці.
Згідно з повідомленням, операцію провели воїни спецпідрозділу "Примари", які проникли на територію півострова в рамках спеціального рейду. Під час цієї місії було спалено два транспортні літаки Ан-26, що використовувалися російськими військовими.
Крім того, розвідники уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", які забезпечували ворожий контроль над акваторією Чорного моря.
Інформацію про ці втрати також підтвердив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 24 вересня.
Ан-26 це транспортний літак, який Росія активно використовує для логістичного забезпечення військових операцій, зокрема в Криму. Ураження таких цілей суттєво впливає на здатність окупаційних сил підтримувати постачання та перекидання особового складу.