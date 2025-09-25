ГУР у Криму знищило 2 літаки Ан-26 і вразило російські РЛС (відео)

Спецоперацію провів підрозділ ГУР "Примари".

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час операції в тимчасово окупованому Криму знищили два російські військово-транспортні літаки Ан-26, а також уразили важливі об'єкти ворожої радіолокаційної інфраструктури.

Про це повідомляє ГУР МОУ на Facebook-сторінці.

Згідно з повідомленням, операцію провели воїни спецпідрозділу "Примари", які проникли на територію півострова в рамках спеціального рейду. Під час цієї місії було спалено два транспортні літаки Ан-26, що використовувалися російськими військовими.

Крім того, розвідники уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", які забезпечували ворожий контроль над акваторією Чорного моря.

Інформацію про ці втрати також підтвердив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 24 вересня.

Ан-26 це транспортний літак, який Росія активно використовує для логістичного забезпечення військових операцій, зокрема в Криму. Ураження таких цілей суттєво впливає на здатність окупаційних сил підтримувати постачання та перекидання особового складу.