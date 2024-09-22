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ГУРівіці, які звільняли острів Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човнІ – WSJ

22 вересня 2024, 17:49
ГУРівіці, які звільняли острів Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човнІ – WSJ
Бурхливі хвилі вивели з ладу два мотори човна.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні з веслами перед тим, як на острові Зміїний підняли український прапор.
 
Про це вони розповіли виданню The Wall Street Journal.
 
Зазначається, що поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка бурхливі хвилі вивели з ладу два мотори човна, а потім перевернули його, змусивши пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.
 
"Човен віднесло в море, в напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська. Військові провели ніч, постійно вичерпуючи воду, яка через борти потрапляла до човна, і використовували насос, щоб підтримувати човен в надутому стані", - йдеться у матеріалі.
 
За словами військових, "хто контролює острів Зміїний, той контролює море". 
 
"Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні", - сказав відповідальний за операцію офіцер ГУР з позивним Шекспір.
Зміїнийвійна в Україніросія окупанти

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