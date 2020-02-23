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Гурт TVORCHI заявив про проблеми під час виступу на відборі до Євробачення

Вокаліст Джеффрі Кенні заявив, що йому не увімкнули пісню у вушний мікрофон, тому він чув лише свій голос
Гурт TVORCHI заявив про технічні проблеми під час виступу у фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2020".
Гурт TVORCHI заявив про проблеми під час виступу на відборі до Євробачення ukrinform.ua/

Про це передає "Радіо Свобода",зазначає УКРІНФОРМ.

Вокаліст Джеффрі Кенні заявив, що йому не увімкнули пісню у вушний мікрофон, тому він чув лише свій голос. За словами учасників гурту, технічні проблеми з вушним мікрофоном вони мали й під час свого виступу в півфіналі. Обидва рази їх критикували через вокал.

Учасники гурту заявили, що більше не братимуть участі в українському національному відборі на Євробачення. У відповідь на питання, чи готові вони представляти на конкурсі іншу країну, учасники сказали: "Без коментарів".

Нагадаємо, що український гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020.

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23 02 2020 17:00
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