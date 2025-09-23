Гутерреш відкрив Генасамблею ООН, не назвавши росію агресором у війні проти України

Гуттереш вважає, що ООН зараз "важлива як ніколи", і "світ потребує нашої унікальної легітимності".

Гуттереш заявив, що в Україні "безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці".

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час відкриття загальних дебатів 80-ї сесії Генасамблеї не згадав росію як державу-агресора, яка веде загарбницьку війну проти України, передає Укрінформ.

"В Україні безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці. Я високо ціную нещодавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів та інших країн. Ми повинні працювати над повним припиненням вогню та справедливим і тривалим миром відповідно до Статуту ООН, її резолюцій та міжнародного права", - сказав генсек ООН про загарбницьку війну рф проти України у своєму майже півгодинному виступі.

У заяві Гутерреша також йшлося про те, що ООН - "це моральний компас, сила для миру і миротворчості, захисник міжнародного права, каталізатор сталого розвитку, рятувальна соломинка для людей у кризі, маяк для прав людини та центр, який перетворює ваші рішення, рішення держав-членів, на дії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію за "порожні слова, які не зупиняють війни". За його словами, реальні дії, а не декларації, є єдиним способом досягнення миру.