Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гутерреш відкрив Генасамблею ООН, не назвавши росію агресором у війні проти України

23 вересня 2025, 21:19
Гутерреш відкрив Генасамблею ООН, не назвавши росію агресором у війні проти України
Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua
Гуттереш вважає, що ООН зараз "важлива як ніколи", і "світ потребує нашої унікальної легітимності".

Гуттереш заявив, що в Україні "безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці".

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час відкриття загальних дебатів 80-ї сесії Генасамблеї не згадав росію як державу-агресора, яка веде загарбницьку війну проти України, передає Укрінформ.

"В Україні безупинне насильство продовжує вбивати цивільних осіб, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує глобальному миру і безпеці. Я високо ціную нещодавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів та інших країн. Ми повинні працювати над повним припиненням вогню та справедливим і тривалим миром відповідно до Статуту ООН, її резолюцій та міжнародного права", - сказав генсек ООН про загарбницьку війну рф проти України у своєму майже півгодинному виступі.

У заяві Гутерреша також йшлося про те, що ООН - "це моральний компас, сила для миру і миротворчості, захисник міжнародного права, каталізатор сталого розвитку, рятувальна соломинка для людей у кризі, маяк для прав людини та центр, який перетворює ваші рішення, рішення держав-членів, на дії".

Гуттереш вважає, що ООН зараз "важлива як ніколи", і "світ потребує нашої унікальної легітимності".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію за "порожні слова, які не зупиняють війни". За його словами, реальні дії, а не декларації, є єдиним способом досягнення миру.

Генасамблея ООНАнтоніу Гутеррешвійна в Україні

Останні матеріали

НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється