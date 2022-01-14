ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСлужба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади проводить розслідування щодо хакерської атаки на низку урядових сайтів та збирає цифрові докази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакерські атаки на урядові сайти: СБУ заявляє, що витоку даних не було
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не відбулося
Фото: Ukrinform
Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі СБУ.
У спецслужбі зауважили, що у ніч проти 14 січня здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші.
"На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не відбулося", - наголосили в СБУ.
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У відомстві також зауважили, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.
Наразі роботу більшої частини постраждалих державних вебресурсів вже відновлено, решта будуть доступні найближчим часом.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки раніше заявило, що його сайт у ніч проти 14 січня зазнав глобальної хакерської атаки. Згодом речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що внаслідок масованої хакерської атаки вебсайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють.
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14 01 2022 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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