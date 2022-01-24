Хакери, що атакували державні сайти України, пов'язані зі службами РФ - польський дипломат

Уряд Польщі має інформацію, за якою нещодавній напад на сайти державних установ України здійснила група хакерів, що пов’язана із російськими спецслужбами. Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг та електронні адреси ряду офіційних осіб Польщі.

Про це під час зустрічі з журналістами наприкінці тижня заявив Постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до інформації, що ми маємо, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов’язані із російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за виток та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в Уряді Польщі. Влітку минулого року ця ж група хакерів здійснила кібернетичну атаку на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України», - сказав польський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери масово атакували українські урядові сайти. Зокрема, йдеться про сайти Міносвіти, МЗС, Мінмолодьспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Мінекології, ДСНС та Держказначейства та інші. Усього постраждали понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України змогла швидко поновити дієздатність більшості сайтів державних установ України, та ще деякий час фіксувала DDOS-атаки на низку постраждалих ресурсів органів державної влади.