Хакери стверджують, що знайшли листування Собчак із Єрмаком, якому вона скаржилась на труднощі
10 липня 2026, 14:55
Ксенія Собчак. Фото: РИА Новости
Єрмак називав Собчак розумною казав, що "вона зможе щось придумати".
Хакерське угруповання Black Mirror заявило, що зламало Telegram російської журналістки Ксенія Собчак та отримали доступ до її листувань. Серед них нібито були розмови з Андрієм Єрмаком – колишнім керівником Офісу президента України.
Про це пише "Медуза".
8 липня Собчак повідомила, що хакери зламали її електронну пошту й на певний час отримали доступ до її Telegram-каналів – "Собчак" і "Кровавая барыня". Тоді ж на цих каналах з’явилися скриншоти фрагментів її особистого листування. Собчак назвала їх фейками та видалила, але вже наступного дня Black Mirror і проєкт "ВЧК-ОГПУ" оприлюднили ще більше скриншотів листування Собчак, а також деякі її голосові повідомлення. В одному з них журналістка листувалася з контактом, підписаним як "Єрмак" – хакери стверджують, що це колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якому вона також телефоновала. Ці контакти між ними датуються березнем 2022 року, невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення.
Єрмак називав Собчак розумною казав, що "вона зможе щось придумати" і що в них багато спільних знайомих, а та скаржилася йому на труднощі роботи після початку війни.
"Поки що я виїхала з країни з дитиною. Але там залишилися мама й чоловік. Редакція переїжджає і працюватиме тут. На жаль, тут у нас немає ні рахунків, ні громадянства, тому вирішуємо ці питання. Найближчими днями завершимо переїзд редакції й будемо думати, що робити далі. Поки що публікуємо перевірену інформацію та намагаємося чесно виконувати свій професійний обов’язок. Але, якщо чесно, стан дуже важкий. І умови теж", – писала вона.
Судячи з інших листувань лотого–березня 2022 року, що на початку повномасштабної війни журналістка виїжджала до Ізраїлю. Також у злитих листування Собчак є її сварки зі співрозмовниками щодо того, як її канали висвітлювали атаку українських дронів на Москву, що буцімто порушило "домовленості" між нею та владою.
"Я дуже чекаю на документ і твоє бачення ситуації. Але, чесно, мене вже дістало постійно отримувати через тебе проблеми саме тоді, коли все добре. Я призначу директора, якщо ти й далі мене підставлятимеш", – писала вона головному редактору її новинних проєктів Сергію Тітову.
Той їй відповідав, що "і так уже хоче повіситися", бо його ресурси "нічого не пишуть ні про дефіцит бензину (окрім офіційних повідомлень), ні про викрадення людей просто з вулиць у Пензі".