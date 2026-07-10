Хакери стверджують, що знайшли листування Собчак із Єрмаком, якому вона скаржилась на труднощі

Єрмак називав Собчак розумною казав, що "вона зможе щось придумати".

Хакерське угруповання Black Mirror заявило, що зламало Telegram російської журналістки Ксенія Собчак та отримали доступ до її листувань. Серед них нібито були розмови з Андрієм Єрмаком – колишнім керівником Офісу президента України.

8 липня Собчак повідомила, що хакери зламали її електронну пошту й на певний час отримали доступ до її Telegram-каналів – "Собчак" і "Кровавая барыня". Тоді ж на цих каналах з’явилися скриншоти фрагментів її особистого листування. Собчак назвала їх фейками та видалила, але вже наступного дня Black Mirror і проєкт "ВЧК-ОГПУ" оприлюднили ще більше скриншотів листування Собчак, а також деякі її голосові повідомлення. В одному з них журналістка листувалася з контактом, підписаним як "Єрмак" – хакери стверджують, що це колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якому вона також телефоновала. Ці контакти між ними датуються березнем 2022 року, невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення.