Сектор Газа: батько одного з трьох палестинських дітей убитих в ході боїв між між Ізраїлем і ХАМАС. Фото: АFР

Президент України Володимир Зеленський звернувся до засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені і закликав об'єднатися в боротьбі з тероризмом.

Він також порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою росії, яку та використовує проти України.

Про це повідомляє Європейська правда.

В зверненні Зеленський сказав, що ХАМАС і росія використовують однакову тактику, і що ізраїльські журналісти, які були в Україні та стали свідками наслідків звірств росії, зараз бачать те ж саме, що відбувається в їхній рідній країні.

"Те саме зло, і єдина різниця полягає у тому, що це – терористична організація, яка атакувала Ізраїль, а тут – терористична держава, яка напала на Україну", - додав Зеленський.

За його словами, Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, якщо він продає безпілотники Shahed росії, і що він не може стверджувати, що не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

"Як далеко може зайти таке зло? Не далі, ніж ми йому дозволимо. Наша єдність повинна та може зупинити зло. Наше бажання до миру, а не їхнє бажання крові має визначати, як живе світ. Наші правила, які грунтуються на міжнародному праві, а не їхні спроби зробити смерть правилом", - вважає український президент.

"Європа має бути активною. США повинні бути активними. Китай, Індія, арабські держави повинні відчути, як багато може розвалитися, якщо вони дозволять терористам досягнути їхніх цілей.

Туреччина, Бразилія і вся Латинська Америка, Японія, Австралія, Канада, африканські держави, центральноазійські держави, Корея, Пакистан, Індонезія, Кариби, тихоокеанські держави – кожен повинен бути активним на захист життя та міжнародного права. Ми не повинні дати терору ні шансу", - підсумував Зеленський.

В той же час Кулеба заявив, що це буде кінець Європи, якщо Україна програє.