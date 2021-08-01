Хаменеї заборонив імпорт до Ірану вакцин від коронавірусу зі США та Великої Британії

Імпорт вакцин від коронавірусу COVID-19 виробництва США та Великої Британії в країну заборонений.

Як повідомляє "Інерфакс-Україна", заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у п'ятницю.Як повідомлє

"Імпорт вакцин США і Британії в країну заборонений. Я говорив про це владі й говорю зараз про це публічно", - сказав верховний лідер в ефірі іранського телебачення.

За його словами, якби США винайшли справді ефективну вакцину від COVID-19, вони не постраждали б так сильно від пандемії.

"Якби американці могли розробити вакцину, вони не зазнали б такого фіаско в боротьбі з коронавірусом у їхній власній країні", - додав Хаменеї.

В Ірані наприкінці грудня стартували клінічні випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу COVID-19, повідомляло агентство "Таснім".

Вважається, що стосовно COVID-19 Іран є найбільш епідеміологічно несприятливою країною на Близькому Сході. Від початку пандемії там виявили понад 1,2 млн заражень COVID-19, більше ніж 55,9 тис. інфікованих померли.

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