Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Хаменеї заборонив імпорт до Ірану вакцин від коронавірусу зі США та Великої Британії

Імпорт вакцин від коронавірусу COVID-19 виробництва США та Великої Британії в країну заборонений.
Хаменеї заборонив імпорт до Ірану вакцин від коронавірусу зі США та Великої Британії Хаменеї

Як повідомляє "Інерфакс-Україна", заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у п'ятницю.Як повідомлє 

"Імпорт вакцин США і Британії в країну заборонений. Я говорив про це владі й говорю зараз про це публічно", - сказав верховний лідер в ефірі іранського телебачення.

За його словами, якби США винайшли справді ефективну вакцину від COVID-19, вони не постраждали б так сильно від пандемії.

"Якби американці могли розробити вакцину, вони не зазнали б такого фіаско в боротьбі з коронавірусом у їхній власній країні", - додав Хаменеї.

В Ірані наприкінці грудня стартували клінічні випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу COVID-19, повідомляло агентство "Таснім".

Вважається, що стосовно COVID-19 Іран є найбільш епідеміологічно несприятливою країною на Близькому Сході. Від початку пандемії там виявили понад 1,2 млн заражень COVID-19, більше ніж 55,9 тис. інфікованих померли.

Читайте також: Двох посадовців варшавського університету звільнили за позачергову вакцинацію

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2021 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.