Харківський бабак Тимко III передбачив весну за розкладом, але нестабільну
Про це передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
"Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - пояснила прогнози бабака його хранителька Надія Токарська.
Крім того, Тимко III обрав страву-антистрес. Звірятку запропонували три варіанти відповіді: борщ із пампушками, вареники з цибулею та сало з чорним хлібом, часником та зеленню. Бабак, не замислюючись, побіг до сала.
Як відомо, на біостанції ХНУ День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, окрім приходу весни через шість тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того самого року.
До цього прогнозами займався його попередник Тимко I, якого провели на заслужену пенсію за віком.
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