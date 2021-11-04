Harper's Bazaar: Лікар не дозволив вагітній Меган Маркл їхати на похорон принца Філіпа

Вона залишиться у США, адже термін її вагітності не дозволяє мандрувати

Дружина члена королівської родини принца Гаррі, на відміну від нього, не поїде до Великої Британії на похорон принца Філіпа.

Про це повідомило джерело, наближене до королівської пари, повідомляє "Громадське" з посиланням на Harpers Bazaar.

Співрозмовник розповів, що герцогиня доклала всіх зусиль, аби поїхати разом із герцогом, але лікар не дозволив їй подорожувати.

"Герцогиня Меган, яка зараз вагітна другою дитиною, дівчинкою, не зможе супроводжувати принца", - пише видання.

Цей візит Гаррі стане першим після його відступу від своєї королівської ролі в березні 2020 року.

Похорони чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа не будуть державними, а британську громадськість просять не брати участь у поховальних заходах через карантинні обмеження на тлі пандемії.

Похорон відбудеться 17 квітня о 15:00 за місцевим часом, на ньому будуть присутні 30 людей (відповідно до вказівки британського уряду стосовно пандемії). Серед гостей - члени сім'ї, діти, онуки та багаторічний персонал, як-от камердинер принца Філіпа, паж і приватний секретар.

Нагадаємо, що похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.