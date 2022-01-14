ПОЛІТИКА НОВИНИКомпанії HBO Max та CNN Films зняли документальний фільм про отруєння російського політика Олексія Навального.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
HBO Max і CNN зняли документальний фільм про отруєння Навального
Сам Навальний у своєму Інстаграмі написав, що світова прем'єра "відбудеться ось-ось"
Фото:HBO
Про це повідомляє Deadline.
У документальному трилері «Навальний» розповідається про отруєння опозиційного політика, його лікування, повернення до Росії та арешт.
Режисером стрічки виступив канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав фільм «неймовірною історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом».
Дата релізу фільму поки не відома.
Сам Навальний у своєму Інстаграмі написав, що світова прем'єра "відбудеться ось-ось".
Фільм покажуть на стрімінговому сервісі HBO Max, також він транслюватиметься на телеканалі CNN у Північній Америці.
Як повідомляв Укрінформ, російський опозиційний політик Олексій Навальний боровся з корупцією та режимом Володимира Путіна, що коштувало йому волі та майже позбавило життя.
20 серпня 2020 року Навального було отруєно, після чого його доправили в берлінську клініку «Шаріте», де він пройшов курс лікування. Опозиціонер повернувся до Росії в січні 2021 року, де його негайно заарештували та засудили до двох з половиною років позбавлення волі.
У грудні у Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського парламенту відбулася урочиста церемонія вручення премії за свободу думок, яку цього року отримав російський опозиційний політик Олексій Навальний. Премію отримала його донька Дарія Навальна.
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14 01 2022 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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