Хлопчик зі США заробив $25 тисяч і передав їх на допомогу дітям з України

11-річний Чарлі Дубов зі США заробив 25 000 доларів на допомогу українським дітям.

Про це повідомляє видання The Village.

Чарлі на честь підтримки намалював синьо-жовте серце, потім за допомогою батьків надрукував його на капелюхах та світшотах і продавав одяг, щоб допомогти постраждалим дітям їжею і речами першої необхідності.