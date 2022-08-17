CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ11-річний Чарлі Дубов намалював синьо-жовте серце, а потім за допомогою батьків надрукував його на капелюхах та світшотахПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хлопчик зі США заробив $25 тисяч і передав їх на допомогу дітям з України
11-річний Чарлі Дубов зі США заробив 25 000 доларів на допомогу українським дітям.
Про це повідомляє видання The Village.
Чарлі на честь підтримки намалював синьо-жовте серце, потім за допомогою батьків надрукував його на капелюхах та світшотах і продавав одяг, щоб допомогти постраждалим дітям їжею і речами першої необхідності.
Вторговані гроші хлопчик передав у фонд UNICEF для програми "Діти України".
Раніше iPress повідомляв, що US Open планує зібрати більше $2 млн на благодійному турнірі для підтримки України.
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