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Хочеш миру - готуйся до війни: Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.
Хочеш миру - готуйся до війни: Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС Фото: ТАСС

Сергєй Лавров сказав це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Соловйов Live", фрагмент розмови опублікований на сайті МЗС РФ, передає "Європейська правда".

"Виходимо з того, що ми готові", - заявив Лавров, відповідаючи на питання, чи йдеться до розриву з ЄС.

"У випадку, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", – заявив глава МЗС РФ.

Нагадаємо, що ЄС почав роботу над новими санкціями проти РФ через Навального

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12 02 2021 10:25
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