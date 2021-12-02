ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хочеш миру - готуйся до війни: Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС
Фото: ТАСС
Сергєй Лавров сказав це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Соловйов Live", фрагмент розмови опублікований на сайті МЗС РФ, передає "Європейська правда".
"Виходимо з того, що ми готові", - заявив Лавров, відповідаючи на питання, чи йдеться до розриву з ЄС.
"У випадку, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", – заявив глава МЗС РФ.
Нагадаємо, що ЄС почав роботу над новими санкціями проти РФ через Навального
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12 02 2021 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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