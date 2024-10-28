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Хорватія планує передати Україні 60 танків і БМП в межах угоди з ФРН

28 жовтня 2024, 20:33
Хорватія планує передати Україні 60 танків і БМП в межах угоди з ФРН
Фото: з вільного доступу
Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель основного бойового танка Leopard.

Уряд Хорватії планує передати в Україну 30 танків типу М-84 і 30 БМП М-80, а натомість придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.

Про це повідомляє Міністерство оборони Хорватії.

Сьогодні, 28 жовтня, міністри оборони Хорватії і Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус підписали у Берліні протокол про наміри, який стане першим кроком у закупівлі техніки.

Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель основного бойового танка Leopard 2A8, найсучаснішої версії виробництва провідного європейського виробника озброєння Rheinmetall.

"Міністри оборони Хорватії і ФРН Анушич і Пісторіус підписали сьогодні Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8", - оголосили у пресслужби хорватського оборонного відомства. 

За словами Анушича, така модель закупівлі підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України. Із суми, яку Хорватія має сплатити за нові Leopard 2A8, буде вирахувана вартість техніки, яку Загреб передасть Україні.

На сьогодні Хорватська армія має порядка 70 танків М-84. Заміна їх новими Leopard 2A8 вважається вирішальною для модернізації Збройних сил Хорватії.

Офіційне рішення щодо багаторічного фінансування цього проєкту уряд має ухвалити до середини листопада, тоді стане відома остаточна вартість покупки Leopard та інші подробиці.

Нагадаємо, що на початку місяця Зеленський підписав з прем’єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю.

 

Хорватіяпідтримка України

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