Хорватія скасувала офіційне використання сербської мови у своєму прикордонному місті Вуковарі

Місцева влада більше не зобов’язана забезпечувати двомовність

Міська рада Вуковара напередодні змінила статут міста, вилучивши положення про офіційне використання сербської мови та кириличного письма, пише Балканський оглядач.

Двомовність була передбачена хорватським законодавством для районів, де національна меншина становить понад 30% населення. Але за офіційними результатами перепису населення, проведеного в 2021 році, у Вуковарі проживає 29,73% сербів. Відповідно, місцева влада більше не зобов’язана забезпечувати двомовність.

Як відомо, битва за Вуковар — місто на хорватсько-сербському кордоні — що тривала з 25 серпня до 18 листопада 1991 р., була найбільш жорстокою та кривавою битвою хорватської війни за незалежність.

Вуковар — як і вся Східна Славонія — повернувся під контроль Хорватії в результаті мирної реінтеграції під егідою ООН у 1998 році. Місцеві серби, які не були причетні до воєнних злочинів, отримали змогу стати повноцінними громадянами Хорватії, чим значна частина їх і скористалася, залишившись жити у Вуковарі.

Невдовзі після приєднання країни до Європейського Союзу, в осені 2013-го року, у місті спробували запровадити норми національного мовного законодавства. Зокрема, на будівлі органів влади було встановлено двомовні — хорватсько-сербські, латино-кириличні таблички.

Але місцеві хорвати не змогли змиритися з поверненням написів сербською мовою. Спалахнули масові акції протесту, в яких взяли активну участь хорватські ветерани війни. Протестувальники розтрощили таблички з кирилицею, після чого місцева влада ввела обмеження на використання сербської мови з огляду на особливості новітньої історії міста. Зокрема, таблички з сербсько-кириличними написами не відновлювалися.