Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Християнський коледж просить батьків дозволити виганяти ЛГБТ-студентів

Петиція проти цього набрала 120 тисяч підписів
Християнський коледж в австралійському місті Брисбен закликав батьків підписати договір, який передбачає дозвіл на відрахування студентів, які відкрито заявляють про свою приналежність до ЛГБТ.
Християнський коледж просить батьків дозволити виганяти ЛГБТ-студентів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Громадське з посиланням на 7 News.

Навчальний заклад Citipointe надіслав батькам новий контракт про зарахування студентів напередодні початку семестру. Цей документ називає гомосексуальність гріхом та "аморальною поведінкою" на рівні з зоофілією, інцестом та педофілією. 

"Ми вважаємо, що будь-яка форма сексуальної аморальності (зокрема розпуста, гомосексуальні та бісексуальні акти, звірство, інцест, педофілія, порнографія тощо) є гріховною та образливою для Бога, руйнівною для людських стосунків та суспільства", - пишуть у шкільному документі.

Відповідно до контракту, нові студенти зможуть навчатися, лише якщо "їхня стать відповідає біологічній статі".

"Ми прагнемо підтримувати наш християнський дух і дати батькам та студентам право робити усвідомлений вибір щодо того, чи можуть вони підтримати та прийняти наш підхід до християнської освіти", - написав у своїй заяві директор коледжу, пастор Браян Малхеран.

За його словами, Citipointe не буде судити студентів за їхню сексуальність чи гендерну ідентичність та не буде ухвалювати рішення щодо їх зарахування лише на цій основі. Однак, як зазначає 7 News, такі слова Малхерана суперечать новому контракту, у якому чітко зазначено, що коледж матиме право виключити студента, який не буде відповідати уявленню коледжу щодо біологічної статі.

Критика рішення закладу

На сайті Change.org створили петицію проти нових правил. Вона звинувачує школу в дискримінації квір та трансгендерних студентів. Петиція наразі налічує майже 120 тисяч підписантів.

"Підпишіть петицію, щоби показати Citipointe, що ми не будемо підтримувати таку кричущу трансфобію та гомофобію", - написала авторка петиції Бетані Лау.

Нагадаємо, що Греція скасувала заборону гомосексуальним чоловікам бути донорами крові

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2022 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.