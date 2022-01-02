Християнський коледж просить батьків дозволити виганяти ЛГБТ-студентів

Петиція проти цього набрала 120 тисяч підписів

Християнський коледж в австралійському місті Брисбен закликав батьків підписати договір, який передбачає дозвіл на відрахування студентів, які відкрито заявляють про свою приналежність до ЛГБТ.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на 7 News.

Навчальний заклад Citipointe надіслав батькам новий контракт про зарахування студентів напередодні початку семестру. Цей документ називає гомосексуальність гріхом та "аморальною поведінкою" на рівні з зоофілією, інцестом та педофілією.

"Ми вважаємо, що будь-яка форма сексуальної аморальності (зокрема розпуста, гомосексуальні та бісексуальні акти, звірство, інцест, педофілія, порнографія тощо) є гріховною та образливою для Бога, руйнівною для людських стосунків та суспільства", - пишуть у шкільному документі.

Відповідно до контракту, нові студенти зможуть навчатися, лише якщо "їхня стать відповідає біологічній статі".

"Ми прагнемо підтримувати наш християнський дух і дати батькам та студентам право робити усвідомлений вибір щодо того, чи можуть вони підтримати та прийняти наш підхід до християнської освіти", - написав у своїй заяві директор коледжу, пастор Браян Малхеран.

За його словами, Citipointe не буде судити студентів за їхню сексуальність чи гендерну ідентичність та не буде ухвалювати рішення щодо їх зарахування лише на цій основі. Однак, як зазначає 7 News, такі слова Малхерана суперечать новому контракту, у якому чітко зазначено, що коледж матиме право виключити студента, який не буде відповідати уявленню коледжу щодо біологічної статі.

Критика рішення закладу

На сайті Change.org створили петицію проти нових правил. Вона звинувачує школу в дискримінації квір та трансгендерних студентів. Петиція наразі налічує майже 120 тисяч підписантів.

"Підпишіть петицію, щоби показати Citipointe, що ми не будемо підтримувати таку кричущу трансфобію та гомофобію", - написала авторка петиції Бетані Лау.

Нагадаємо, що Греція скасувала заборону гомосексуальним чоловікам бути донорами крові