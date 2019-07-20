"Хто вбив Павла? Три роки без відповіді": у Києві відбулася акція до роковин з убивства Шеремета

Сьогодні, 20 липня, минає рівно три роки з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. У Києві люди влаштували акцію пам'яті "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Участь в акції, яка розпочалася о 8:00, взяли участь тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, народні депутати та колишні колеги Шеремета. Усі вони відзначили, що розслідування вбивства Павла рухається дуже повільно, повідомляє "Громадське".

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва висловила очікування, що новий парламент звільнить міністра внутрішніх справ, голову Нацполіції та генпрокурора, "оскільки неприпустимо, коли такі злочини не розкривають за три роки".

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".

Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.