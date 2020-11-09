Huawei вже з 2021 року хоче перевести смартфони на власну операційну систему, щоб не залежати від Android

Компанія Huawei планує вже з жовтня 2021 року перевести частину смартфонів на власну операційну систему Harmony OS, щоб не залежати від Android Google.

Google з минулого року, як Huawei внесли до "чорного" списку компаній, не може надавати технічну підтримку та свої програми новим моделям Huawei, повідомляє "Громадське". Для жителів Китаю ця заборона не спричинила проблема, адже у країні і так заборонені різні служби Google і люди не користуються Google Play. Але за кордоном попит на нові смартфони впав.

За даними дослідницької компанії IDC, торік на Android поставляли 85,4% смартфонів, а на iOS - 14,6%. Це показує, що інші операційні системи, наприклад Windows Phone чи Samsung Tizen, не досягли успіху. Проте Huawei це не зупиняє.

Huawei представив власну операційну систему - Harmony OS ще у 2019 році. Тоді вона була призначена для розумних годинників, телевізорів та інших розумних домашніх гаджетів.

Найближчим часом компанія хоче випустити Harmony OS 2.0, яку з грудня можна протестувати на смартфонах. Повноцінний її запуск планують на жовтень 2021 року. Також мають випустити версію інтерфейсу EMUI 11 на базі Android 11.

Після жовтня 2021 Huawei пропонуватиме частину моделей на Harmony OS, але й постачатиме EMUI та Android як альтернативу.

Компанія також обіцяє запропонувати свою ОС іншим виробникам смартфонів.

Розробникам програм доведеться кодувати свої продукти спеціально для Harmony як для Android та iOS. У Huawei кажуть, що з цим проблем не буде, але досвід розробників інших ОС показує, що перекодування все-таки є проблемою.

Розробники зазвичай вирішували, що додаткова робота не варта того, тому програми не мали на тих же Windows Phone чи Samsung Tizen функцій доступних на Android та iOS.

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