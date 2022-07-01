Художниця створює картини спільно із робопсом Boston Dynamics

Одну роботу вже продали за $31,5 тисяч

Польсько-американська художниця Агнешка Пілат першою залучила технологію на основі штучного інтелекту для створення картин. Вона використала робопса Spot, розробленого Boston Dynamics, як помічника у студії. Одну їхню картину вже продали на аукціоні за 31,5 тисяч доларів.

Про це пише видання Artnet, зазначає "Громадське".

Boston Dynamics та інші компанії з виробництва робототехніки запросили Пілат як першу художницю для їхньої артрезиденції. У 2021 році авторка вже представила серію полотен «Відродження 2.0», взявши за основу роботи відомих авторів, зокрема Мікеланджело, Леонардо да Вінчі та Марселя Дю.

Пілат зробила робопса помічником на студії та вірить, що одного разу його картини впишуть в історію західноєвропейського мистецтва. До тіла Spot прикріпили механічну руку і запрограмували його наносити зображення на полотно, яке художниця попередньо ґрунтує та фарбує.