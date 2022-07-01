Художниця створює картини спільно із робопсом Boston Dynamics
Про це пише видання Artnet, зазначає "Громадське".
Boston Dynamics та інші компанії з виробництва робототехніки запросили Пілат як першу художницю для їхньої артрезиденції. У 2021 році авторка вже представила серію полотен «Відродження 2.0», взявши за основу роботи відомих авторів, зокрема Мікеланджело, Леонардо да Вінчі та Марселя Дю.
Пілат зробила робопса помічником на студії та вірить, що одного разу його картини впишуть в історію західноєвропейського мистецтва. До тіла Spot прикріпили механічну руку і запрограмували його наносити зображення на полотно, яке художниця попередньо ґрунтує та фарбує.
Жінка дає пристрою вказівки через iPad. Наразі робот здатний лише на прості рухи та промальовування прямих ліній. Одне із полотен, створених спільно зі Spot, Пілат вдалося продати на аукціоні Sotheby's за 31,5 тисяч доларів (866 тис. грн).
Мисткиня переосмислила сюжети, зобразивши на кожному полотні робота Spot. Вона зробила роботів головною темою своїх творів.
Присвячуючи портрети новим технологіям, художниця порівнює їх із сучасною аристократією. Наразі художниця працює над колекцією NFT-творів і поки що не планує розлучатися з роботом.
Нагадаємо, що роботи-пси від компанії Boston Dynamics показали, як вміють танцювати під музику гурту The Rolling Stones.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Анталії після знесення незаконної забудови розкопали синагогу VII століття
- ФОТО На українській арктичній станції "Академік Вернадський" встановлять арт-інсталяцію
- ФОТО Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"