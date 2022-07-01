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Художниця створює картини спільно із робопсом Boston Dynamics

Одну роботу вже продали за $31,5 тисяч
Польсько-американська художниця Агнешка Пілат першою залучила технологію на основі штучного інтелекту для створення картин. Вона використала робопса Spot, розробленого Boston Dynamics, як помічника у студії. Одну їхню картину вже продали на аукціоні за 31,5 тисяч доларів.
Художниця створює картини спільно із робопсом Boston Dynamics Художниця Агнешка Пілат створює картини спільно із робопсом Boston Dynamics Фото: Agnieszka Pilat / Facebook

Про це пише видання Artnet, зазначає "Громадське".

Boston Dynamics та інші компанії з виробництва робототехніки запросили Пілат як першу художницю для їхньої артрезиденції. У 2021 році авторка вже представила серію полотен «Відродження 2.0», взявши за основу роботи відомих авторів, зокрема Мікеланджело, Леонардо да Вінчі та Марселя Дю. 

Пілат зробила робопса помічником на студії та вірить, що одного разу його картини впишуть в історію західноєвропейського мистецтва. До тіла Spot прикріпили механічну руку і запрограмували його наносити зображення на полотно, яке художниця попередньо ґрунтує та фарбує. 

Жінка дає пристрою вказівки через iPad. Наразі робот здатний лише на прості рухи та промальовування прямих ліній. Одне із полотен, створених спільно зі Spot, Пілат вдалося продати на аукціоні Sotheby's за 31,5 тисяч доларів (866 тис. грн). 

Мисткиня переосмислила сюжети, зобразивши на кожному полотні робота Spot. Вона зробила роботів головною темою своїх творів.

Присвячуючи портрети новим технологіям, художниця порівнює їх із сучасною аристократією. Наразі художниця працює над колекцією NFT-творів і поки що не планує розлучатися з роботом.

Нагадаємо, що роботи-пси від компанії Boston Dynamics показали, як вміють танцювати під музику гурту The Rolling Stones.

 

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07 01 2022 15:57
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