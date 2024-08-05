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ПОЛІТИКА

Hugo Boss продав свій російський бізнес: німецький бренд повністю припиняє діяльність у росії

05 серпня 2024, 19:53
Hugo Boss продав свій російський бізнес: німецький бренд повністю припиняє діяльність у росії
Стоп росія
Вартість угоди не розголошується

Відомий глобальний бренд Hugo Boss продав свій російський бізнес. Таким чином відомий німецький виробник різноманітних популярних товарів долучився до виробників, які залишили країну-агресора. Про угоду з компанією Stockmann щодо продажу бізнесу, який орієнтований на оптове постачання виробів бренду.

Про це повідомляє німецьке видання tagesschau. Суму за яку було продано бізнес, не розголошують.

Hugo Boss закрив свій роздрібний бізнес у росії незабаром після того, як росія почала широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Проте частково компанія продовжувала співпрацю з країною-агресором, оскільки продавала товари на оптовому ринку. Щодо відомого бренду почалася громадська кампанія, яка закликала в тому числі й Hugo Boss припинити зв’язки з росією для економічного тиску. Коментуючи відповідну угоду, в компанії зазначили, що завжди дотримувались обмежень, які встановлені Євросоюзом щодо торговельних відносин.

бізнес в рфHugo Boss

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