Хуртовина, сильний вітер та до 10° тепла - яким буде понеділок в Україні

У західних областях 7 лютого буде хмарно з проясненнями

7 лютого у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с, хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Укрінформ.

У західних областях 7 лютого буде хмарно з проясненнями. У західних областях помірний, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади, на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, вдень місцями в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.

В Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

По області температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У столиці вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

8-9 лютого в Україні хмарно з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

8 лютого вночі в Україні, крім більшості західних областей, вдень у східних та південно-східних областях, невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних, східних областях, вдень і на крайньому заході 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла.

9 лютого вночі в Україні, крім південних та більшості центральних областей, вдень на північному сході країни невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних, південно-західних областях до 8° тепла (вночі у західних, вдень у північно-східних областях близько 0°).

В Карпатах невеликий, вночі 9 січня помірний сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області 8-9 лютого хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

В області температура 8 лютого вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; 9 лютого вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці температура 8 лютого вночі та вдень близько 0°; 9 лютого вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

10-11 лютого в Україні без істотних опадів, лише 10 лютого вночі у північних, вдень у східних областях, 11 лютого в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 0-6° тепла, 10 лютого у західних та південних, 11 лютого у більшості центральних областей 3-8° тепла, на півдні до 11°.

У Київській області 1-11 лютого без істотних опадів, лише вночі 10 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

У столиці без істотних опадів, лише вночі 10 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

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