"єПідтримка": українці витратили 210 млн грн, переважно на книжки

Понад 5,8 млн українців відкрили картки в банках, щоб отримати тисячу гривень за умови повної вакцинації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня, повідомляє "Економічна правда".

Він додав, що вже 2,3 млн громадян вже отримали кошти.

"Загалом у межах ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книжки, кіно, театр та залізничні квитки", - розповів Шмигаль.

При цьому у 2021 році передбачено 8 млрд грн на реалізацію програми "єПідтримка".

Нагадаємо, що з другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни.