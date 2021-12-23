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"єПідтримка": українці витратили 210 млн грн, переважно на книжки

Понад 5,8 млн українців відкрили картки в банках, щоб отримати тисячу гривень за умови повної вакцинації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня, повідомляє "Економічна правда".

Він додав, що вже 2,3 млн громадян вже отримали кошти.

"Загалом у межах ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книжки, кіно, театр та залізничні квитки", - розповів Шмигаль.

При цьому у 2021 році передбачено 8 млрд грн на реалізацію програми "єПідтримка".

Нагадаємо, що з другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни.

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23 12 2021 14:53
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