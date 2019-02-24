IKEA розробила човни для очищення річок від сміття

Човен змоделювали за прикладом іграшки для ванни SMÅKRYP, яку продають у магазинах компанії.

На човнах встановлені камери, що передають картинку навколо себе оператору. IKEA зазначає, що такі човни дозволять підтримувати річки у відносно чистому стані.

Два таких пристрої вже тестували в південно-східній частині Лондона — покерувати човнами зі збору сміття в межах освітньої кампанії могли всі охочі. Після тестування човни планують передати до благодійної організації Hubbub.