IKEA розробила човни для очищення річок від сміття
Човен змоделювали за прикладом іграшки для ванни SMÅKRYP, яку продають у магазинах компанії.
На човнах встановлені камери, що передають картинку навколо себе оператору. IKEA зазначає, що такі човни дозволять підтримувати річки у відносно чистому стані.
Captain The Good Ship IKEA. Calling all wannabe captains! This half term, we’re using innovative technology to power remote-controlled SMÅKRYP Bath toy boats that will clear rubbish from Deptford Creek. https://t.co/cJA55OiKBZ #Thames #fun @Creekside_Trust @IKEAUK #deptford pic.twitter.com/VRXn4ltfh2— Thames Active Ltd (@ThamesActive) 16 лютого 2019 р.
Два таких пристрої вже тестували в південно-східній частині Лондона — покерувати човнами зі збору сміття в межах освітньої кампанії могли всі охочі. Після тестування човни планують передати до благодійної організації Hubbub.
Видання Engadget зазначає, що такі човни дозволять роботизувати частину роботи з вивезення річкового сміття, а також отримати доступ до ділянок річки, які раніше були проблемними.
Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.
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