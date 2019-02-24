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IKEA розробила човни для очищення річок від сміття

Вони можуть зібрати до 20 кг за рейс
Компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.
IKEA розробила човни для очищення річок від сміття Фото: twitter.com/ThamesActive

Човен змоделювали за прикладом іграшки для ванни SMÅKRYP, яку продають у магазинах компанії.

На човнах встановлені камери, що передають картинку навколо себе оператору. IKEA зазначає, що такі човни дозволять підтримувати річки у відносно чистому стані.

Два таких пристрої вже тестували в південно-східній частині Лондона — покерувати човнами зі збору сміття в межах освітньої кампанії могли всі охочі. Після тестування човни планують передати до благодійної організації Hubbub.

Видання Engadget зазначає, що такі човни дозволять роботизувати частину роботи з вивезення річкового сміття, а також отримати доступ до ділянок річки, які раніше були проблемними.

Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.

 

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24 02 2019 16:23
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