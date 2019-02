IKEA розробила човни для очищення річок від сміття

На човнах встановлені камери, що передають картинку навколо себе оператору. IKEA зазначає, що такі човни дозволять підтримувати річки у відносно чистому стані.

Captain The Good Ship IKEA. Calling all wannabe captains! This half term, we're using innovative technology to power remote-controlled SMÅKRYP Bath toy boats that will clear rubbish from Deptford Creek.