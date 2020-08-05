Ілон Маск нарешті пояснив, як читається ім’я його новонародженого сина X Æ A-12
Про вимову імені він розказав на шоу американського коміка Джо Рогана, пише "Громадське".
Раніше серед користувачів Twitter найбільш популярними варіантами були - "Саша Архангел" (Sasha Archangel) та "X-Eye Archangel Metal Rat". Тепер Маск пояснив, що всі їхні здогадки були неправильними, а ім’я X Æ A-12 читається так само, як і пишеться: "Ікс Еш Ей-Твелв".
Маск каже, що ідея назвати так сина здебільшого належала його дівчині та матері дитини співачці Ґраймз. Але посилання до А-12 (улюбленого літака-розвідника Маска) придумав саме він.
Раніше пара також пояснила, що означає ім’я X Æ A-12. Водночас юристи кажуть, що зареєструвати його офіційно у штаті Каліфорнія, де народилася дитина, ймовірно, не вдасться.
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