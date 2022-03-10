Ілон Маск нарвався на шквал критики після твіту з пропозиціями щодо миру між Україною та росією

Мільярдер запропонував залишити Крим росії, а в анексованих регіонах повторити "референдуми" під наглядом ООН

Американський мільярдер Ілон Маск поділився своїм баченням щодо завершення війни, яку розпочала рф проти України.

"Повторити вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі росії, як і був із 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною", - написав Маск і додав опитування у Twitter.

Так, станом на 21:01 58.4% - "проти" запропонованих варіантів, а 41.6% "за".

"Це, найімовірніше, буде результатом наприкінці - питання тільки в тому, скільки людей помре до цього. Також варто зазначити, що можливим, хоча й малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна", - додав Маск під своїм твітом.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на варіанти завершення війни, які запропонував Ілон Маск.

"Ілон Маск, є кращий мирний план", - звернувся він до мільярдера.

Подоляк запропонував:

• Україна звільняє свої території. У тому числі анексований Крим.

• росія піддається демілітаризації та обов'язковій денуклеаризації, щоб більше не загрожувати іншим.

• Військові злочинці проходять через міжнародний трибунал.

"Давайте проголосуємо?"- додав Подоляк.

Нагадаємо, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф, Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету Starlink.