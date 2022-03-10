Ілон Маск нарвався на шквал критики після твіту з пропозиціями щодо миру між Україною та росією
Американський мільярдер Ілон Маск поділився своїм баченням щодо завершення війни, яку розпочала рф проти України.
"Повторити вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі росії, як і був із 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною", - написав Маск і додав опитування у Twitter.
Так, станом на 21:01 58.4% - "проти" запропонованих варіантів, а 41.6% "за".
"Це, найімовірніше, буде результатом наприкінці - питання тільки в тому, скільки людей помре до цього. Також варто зазначити, що можливим, хоча й малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна", - додав Маск під своїм твітом.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на варіанти завершення війни, які запропонував Ілон Маск.
"Ілон Маск, є кращий мирний план", - звернувся він до мільярдера.
Подоляк запропонував:
• Україна звільняє свої території. У тому числі анексований Крим.
• росія піддається демілітаризації та обов'язковій денуклеаризації, щоб більше не загрожувати іншим.
• Військові злочинці проходять через міжнародний трибунал.
"Давайте проголосуємо?"- додав Подоляк.
Нагадаємо, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф, Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету Starlink.
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