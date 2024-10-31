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ПОЛІТИКА

Ілон Маск постане перед судом за обіцянку роздавати $1 млн щодня перед виборами

31 жовтня 2024, 11:15
Ілон Маск постане перед судом за обіцянку роздавати $1 млн щодня перед виборами
Фото: з вільних джерел
Повідомляється, що окружна прокуратура Філадельфії подала позов у понеділок.

Нещодавно мільярдер Ілон Маск пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по 1 млн доларів випадковій людині за підтримку його петиції. Тепер він має з'явитися до суду.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, суд зобов'язав усі сторони, включаючи Ілона Маска, прибути у четвер на судове засідання у Філадельфії. Процес пов'язаний з позовом, мета якого перешкодити політичному комітету дій, який контролюється мільярдером, виділити 1 млн доларів зареєстрованим виборцям США в штатах, що вагаються, перед виборами 5 листопада.

Повідомляється, що окружна прокуратура Філадельфії подала позов у понеділок. Вона назвала роздачу призів від America PAC Маска, яка підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

"Далі наказується, щоб усі сторони були присутні на слуханні", - написав суддя в ухвалі.

Слухання по справі було перенесено з п'ятниці на ранок четверга.

У свою чергу представники America PAC, а також Ілона Маска - не відповіли на запити про коментар.

Ілон Маск пообіцяв щодня рандомно даватиме по 1 млн доларів тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та право на зброю. Він уточнив, що гроші роздаватиме до 5 листопада, тобто до дня виборів президента США.

Ілон МаскВибори в США

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