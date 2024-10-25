Ілон Маск веде регулярні переговори з путіним з кінця 2022 року – WSJ

Розмови Маска та путіна непокоять чинну адміністрацію США.

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з головою рф владіміром путіним з кінця 2022 року. У приватних розмовах вони обговорюють особисті теми, бізнес та геополітичну напругу.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед чинних та колишніх офіційних посадовців США, Європи та росії.

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії кандидата в президента США Дональда Трампа і міг би знайти роль в його адміністрації у випадку перемоги. Водночас після повномасштабного вторгнення росії в Україну США та союзники зменшили або повністю припинили контакти з путіним. Тож його розмови з Маском, пише WSJ, можуть сигналізувати про відновлення контактів з лідером рф і бажання врегулювати "основні розбіжності", такі як війна в Україні, про що неодноразово казав Трамп.

У той же час розмови Маска та путіна непокоять чинну адміністрацію США. Маск налагодив глибокі ділові зв’язки з американськими військовими та розвідувальними службами завдяки своїй компанії SpaceX, тож мільярдер, найімовірніше, має доступ до певної секретної інформації США.

Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. За даними джерел WSJ, в уряду США виникла велика дилема, бо вони дуже залежать від космічних розробок мільярдера, і їм це «не подобається».

У жовтні 2022 року Маск публічно заявив, що спілкувався з путіним лише один раз. Він сказав, що це була розмова про космос приблизно у квітні 2021 року. Однак після 2022 року Маск спілкувався з кількома високопоставленими російськими чиновниками, серед яких, за словами двох джерел WSJ, був глава адміністрації президента рф Сергій Кирієнко. Про що вони говорили, незрозуміло.

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер заявив, що Маск розповів йому про свою розмову з путіним і про "червоні лінії" кремля. За словами Бреммера, Маск передав йому повідомлення про те, що росія збереже Крим і "нейтралітет" України "за будь-яку ціну", і що вона відповість на українське вторгнення в анексований Крим ядерним ударом. Маск заперечував, що говорив таке Бреммеру.

Крім того, за даними видання, наприкінці 2023 року путін попросив Маска уникати активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу лідеру КНР Сі Цзіньпіну. У Starlink немає дозволу на надання інтернет-послуг на Тайвані, уряд якого обмежує зарубіжних супутникових операторів.