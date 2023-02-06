Імпорт нафтопродуктів з росії до ЄС під забороною
06 лютого 2023, 09:57
Заборона ввозити нафтопродукти з рф до Європейського Союзу набула чинності в неділю.
Від учора почала діяти заборона на такі нафтопродукти, як бензин, дизель, гас, нафта і мазут. Про це написав німецький DW.
Головним чинником обмежень стали санкції, затверджені 27 країнами-членами ще у червні минулого року. Це була відповідь на агресивну війну росії проти України.
Під санкції не потрапили поставки трубопроводом "Дружба".
Обмеження наразі діють до 1 липня.