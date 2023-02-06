Заборона ввозити нафтопродукти з рф до Європейського Союзу набула чинності в неділю.

Від учора почала діяти заборона на такі нафтопродукти, як бензин, дизель, гас, нафта і мазут. Про це написав німецький DW.

Головним чинником обмежень стали санкції, затверджені 27 країнами-членами ще у червні минулого року. Це була відповідь на агресивну війну росії проти України.

Під санкції не потрапили поставки трубопроводом "Дружба".

Обмеження наразі діють до 1 липня.