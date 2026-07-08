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Імпорт не врятує росію від дефіциту пального після ударів по НПЗ – ЦПД

08 липня 2026, 09:32
Імпорт не врятує росію від дефіциту пального після ударів по НПЗ – ЦПД
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Після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в росії може досягати 30 600 тонн, або 918 000 тонн на місяць.

Нестача пального у росії тільки зростатиме на тлі масованих атак ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Сили оборони України вже зупинили низку російських НПЗ, зокрема й найбільший – Омський. Серед непрацюючих підприємств – Омський (21–22 млн т/рік, майже 10% всієї нафтопереробки рф), Московський (11 млн т/рік), ТАНЕКО у Нижньокамську (12,5 млн т/рік), Кстовський (15–17 млн т/рік), Ярославський (15 млн т/рік), Кіришинафтооргсинтез (21 млн т/рік), Рязанський (17 млн т/рік), Куйбишевський (7 млн т/рік), Волгоградський (понад 15 млн т/рік) та Новошахтинський (7,5 млн т/рік).

Після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в росії може досягати 30 600 тонн, або 918 000 тонн на місяць. "Імпорт не рятує росію взагалі. Навіть у сумі всі відомі імпортні партії – це разові одноразові поставки в межах 50–60 тис. тонн, а не регулярний щомісячний потік", – зазначив Коваленко.

"Навіть 50 000 тонн – це менше половини одного дня попиту по країні (110 000 т/добу). Попит також буде зростати у серпні-вересні", – додав він.

паливоНПЗЗСУудари по рф

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