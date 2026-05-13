Імпорт російського СПГ до ЄС зріс до рекордного рівня попри плани відмови

Попри плани ЄС відмовитися від російського газу до 2027 року, закупівлі скрапленого природного газу з росії продовжують стрімко зростати.

Про це повідомляє WELT.

За даними американського аналітичного центру IEEFA, у першому кварталі 2026 року країни ЄС імпортували 6,9 млрд кубометрів російського СПГ, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та є найвищим показником з початку повномасштабної війни. У квітні зростання тривало, обсяги збільшилися ще на 17% у річному вимірі.

Наразі росія залишається другим найбільшим постачальником СПГ до ЄС. Найбільше російського скрапленого газу у першому кварталі закупила Франція, до списку найбільших імпортерів також увійшли Іспанія та Бельгія.

Якщо розглядати загальний імпорт газу, трубопровідного та скрапленого разом, то найбільшим постачальником до ЄС залишається Норвегія з часткою 31%, за нею слідують США з 28%, росія посідає третє місце з часткою 14%.

Енергетична експертка IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначила, що ставка Європи на СПГ мала забезпечити диверсифікацію та енергетичну безпеку, однак війна на Близькому Сході та залежність від американського газу виявили слабкі місця цієї стратегії. За її словами, СПГ став "ахіллесовою п'ятою європейської стратегії енергетичної безпеки".