Імпорт російських нафтопродуктів в Україну буде продовжуватися, - представник президента в уряді

Україна не планує запроваджувати заборону на імпорт всіх нафтопродуктів, вироблених у Росії

Про це повідомив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус під час брифінгу 6 серпня.

"Ми не плануємо запроваджувати заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що, по суті, це стане квазі-податком на нашого споживача. І ціна може вирости… Але ми розуміємо, що Росія може ухвалити відповідне рішення", - повідомив Герус, інформує "Громадське".

За його словами, поведінка Росії на українському ринку нафтопродуктів дуже нестабільна, тому завданням уряду має стати знизити залежність від російських бензинів. У разі, якщо частка РФ на українському ринку знизиться вдвічі, то Росія втратить можливості чинити "недружні дії" щодо України у цій сфері.

Герус додав, що у серпні в уряді очікують, що частка російського дизпального на українському ринку впаде з 45% до 25%. Він також прогнозував, що обсяги постачання російського дизелю через трубопроводи до України мають впасти на 100 тисяч тонн.

Нагадаємо, 17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.

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