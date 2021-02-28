Індексація пенсій, початок іпотеки під 7% та відновлення авіаперельотів: що змінюється у березні

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з березня розпочинає поступове відновлення свої мережі рейсів та збільшить частоту на найбільш популярних напрямках

Індексація пенсій на 11% буде проведена з 1 березня, також у у Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

Індексація

Кабмін схвалив постанову, за якою індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Передбачено проведення індексації пенсії на 11% для 8 млн осіб, що отримують пенсію за віком. Розмір пенсії завдяки індексації підвищиться в середньому на 308 гривень.

А мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Підвищується також мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Іпотека під 7%

"Вже у березні місяці, з першого числа, я впевнений, ця програма буде працювати в Україні - відшкодування ставки за іпотекою до 7%. Для України ми бачимо в цьому перспективу. Звісно, ми розуміємо, що для окремих категорій громадян ставку треба знижувати ще більше", - розповів прем’єр Шмигаль.

А у Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

За словами очільника Мінфіну умови отримання такі:

Серед видів предметів іпотеки, які можуть видаватись у рамках цієї програми, - первинний ринок (це орієнтир), майнові права на квартири та будинки+ділянки, а також вторинний ринок для квартир, які були введені в експлуатацію після 2018 року.

Нормативна площа предметів іпотеки - 50 кв.м загальної площі на 1 громадянина чи сім'ю з 2 осіб + 20 кв.м на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна загальна площа предмету іпотеки може бути збільшена на 20%.

Максимальна вартість предмету іпотеки - 2,5 млн грн, якщо є перевищення - за рахунок власних коштів може бути сплачений, або кредитні кошти банків без компенсації відсотків.

Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн, максимальний термін виплати компенсації - 20 років, мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту.

Максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду - 0,5% річних.

Відновлення авіаперельотів

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з березня розпочинає поступове відновлення свої мережі рейсів та збільшить частоту на найбільш популярних напрямках.

Зокрема, на початку березня 2021 року авіакомпанія відновлює рейси з Києва до Женеви та Праги. У кінці березня виконуватимуться рейси з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева.

Також буде відновлено повітряне сполучення між Одесою та Стамбулом.

З березня сполучення з низкою міст відновиться до щоденних рейсів. Це стосується Амстердаму, Парижу, Мілану, Тбілісі, Єревану та Тель-Авіву з вилітом із Києва.

Нагадаємо, що через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60%