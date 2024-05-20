Індія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії щодо завершення війни в Україні (оновлено)

Індія буде представлена на Саміті миру у Швейцарії щодо завершення війни в Україні.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, коментуючи запрошення на зустріч G7 і український мирний саміт, заявив, що його країна братиме участь у "всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку".

Про це він сказав в інтервʼю інформагентству Press Trust of India, передає The Hindu.

За його словами, Індія "звучатиме як голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу.

"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав Моді у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на двох багатосторонніх зустрічах.

Прем'єр зазначив, що запрошення, надіслані Індії для участі в самітах, є визнанням її значущості та внеску в міжнародні справи.

"Вони відображають активну участь у глобальних справах, яку ми здійснюємо відповідно до нашої філософії Vasudhaiva Kutumbakam (світ - це одна сім'я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив він.

Зазначимо, що в Італії з 13 до 15 червня пройде зустріч на вищому рівні G7, а 15-16 червня у Швейцарії відбудеться мирний саміт щодо України.

Нагадаємо, в уряді Швейцарії, яка 15-16 червня прийматиме Саміт миру щодо завершення війни в Україні, очікують, що список країн-учасниць буде опублікований незадовго до початку саміту.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який нещодавно був перепризначений на третій термін, також підтвердив свою участь на Глобальному саміті миру влітку цього року у Швейцарії. Про це він написав у своєму Twitter.

"Я підтвердив свою участь у першому Саміті миру у Швейцарії", – зазначив глава хорватського уряду.

Він також додав, що у межах телефонної розмови з президентом України, Зеленський привітав його з формуванням уряду і розповів про ситуацію у нашій державі.